Per la Lube con Padova è solo un allenamento, ora la final four

CIVITANOVA - Tutto facile per la Lube Civitanova nella gara unica casalinga con la Kioene Padova, valida per i quarti di finale della Coppa Italia. La squadra di De Giorgi si è imposta ai veneti, privi anche del loro palleggiatore titolare, in poco più di un'ora con parziali nettissimi di 25-13, 25-15, 25-16, segno di massima concentrazione, una delle doti che più di altre servirà ai biancorossi nella final four che si svolgerà nel weekend a Casalecchio di Reno. L'avversaria della Lube nella semifinale di sabato (ore 15.30) verrà fuori dal quarto di finale che vedrà di fronte Vero Volley Monza e Leo Shoes Modena, in programma alle 20.30

