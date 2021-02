La Lube a Perugia lascia il primo set set, poi doma i francesi del Tours

PERUGIA - La Lube Civitanova ha vinto 3-1 a Perugia contro i francesi del Tours, la prima delle due partite del girone di ritorno del proprio gruppo di Champions League, conquistando di fatto la qualificazione ai quarti di finale, indipendentemente dal risultato della partita di domani contro i padroni di casa della Sir Safety. La partita con il Tours era cominciata male per la Lube, che ha perso il primo set per 25-22. A quel punto però registrati alcuni meccanismi in attacco e a muro, la squadra di De Giorgi si è distesa con scioltezza e ha vinto i tre set successivi con facilità crescente per 25-20, 25-21, 25-15.

Ultimo aggiornamento: 23:03

