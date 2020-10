La Lube stavolta domina, con Trento una partita a senso unico

CIVITANOVA - Con parziali eloquenti e nettissimi (25-15, 25-22, 25-18), la Lube Civitanova ha battuto l'Itas Trentino nella terza giornata della Superlega, ed ora è seconda da sola, con 8 punti, all'inseguimento della Sir Perugia, che ne ha 9. Al contrario delle altre volte, stavolta la sfida con Trento non ha avuto storia, la Lube ha dominato dall'inizio alla fine mettendo in mostra grandi giocate soprattutto con Leal, Simon e Anzani. Per i trentini si tratta della seconda sconfitta consecutiva in campionato per 3-0

