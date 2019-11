La Lube batte Latina e resta sola in testa al campionato

CIVITANOVA - Vittoria secondo pronostico per la Lube Civitanova, impegnata nel turno infrasettimanale di campionato contro la Top Volley Latina. La squadra di coach De Giorgi si è imposta per 3-1 con parziali di 28-26, 25-15, 23-25, 25-23. La vittoria dei biancorossi è stata forse più contrastata del previsto, Latina infatti è stata lungamente avanti nel primo e nel quarto set, con la Lube che ha acciuffato la vittoria solo con delle grandi rimonte. a scusante della Lube va detto che De Giorgi ha optato per un robusto turnover, dando spazio a chi finora aveva giocato meno, salvo poi far entrare Juantorena e Simon nei momenti più delicati.

Con questa vittoria la Lube resta sola in testa alla classifica con 12 punti, a 9 inseguono Modena, Trento e Milano. domenica pomeriggio alle 18 la Lube sospiterà la sir Saferty Perugia all'Eurosuole Forum





