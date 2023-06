Incidente al Lido di Latina, ciclista investito da un'auto e ucciso: aveva 59 anni

Grave incidente stradale oggi, in tarda mattina. In via del Mare, poco distante da Capoportiere, al Lido di Latina un ciclista è stato travolto e ucciso, all'altezza del distributore Agip. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte delle forze dell'ordine.

La vittima è un uomo di 59 anni che procedeva con una bicicletta da passeggio verso il mare quando è stato travolto da una Bmw 118. L'impatto è stato fatale, inutili i soccorsi del 118.

Ora bisognerà ricostruire la dinamica, è possibile che l'uomo stesse svoltando per raggiungere l'area del distributore Agip dove, a quanto emerso, si fermava spesso durante le sue passeggiate verso il mare.

Caos e disagi alla circolazione, dopo l'incidente si sono formate lunghe code verso il lido. La strada è stata chiusa e il traffico deviato verso percorsi alternativi.