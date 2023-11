Treno travolge un gregge di pecore, circolazione in tilt sulla linea Roma-Napoli

Dalle 12.20 sulla linea Roma-Napoli la circolazione ferroviaria è sospesa tra Sezze e Priverno per l’investimento di un gregge di pecore da parte di un treno. I tecnici di "Rfi" sono sul posto per liberare la linea e riattivare il traffico ferroviario, è in corso la riprogrammazione delle corse.

Pesanti i disagi sulla linea Roma-Napoli. Al momento Trenitalia segnala ritardi sulla circolazione fino a 60 minuti. Molti viaggiatori sono bloccati alla stazione di Latina a causa dei ritardi accumulati, restano in attesa di informazioni aggiornate.

Se i disagi dovessero prolungarsi non è esclusa l'attivazione di bus sostitutivi per il collegamento con le principali destinazioni.