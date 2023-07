Volley, 8 gare degli Europei maschili ad Ancona: ecco date e partite (comprese quelle dell'Italia)

ANCONA - I Campionati Europei Maschili di Volley 2023, dal 3 al 6 settembre, faranno tappa ad Ancona. Saranno 8 le gare che si disputeranno al PalaRossini, comprese le due dell'Italia che il 4 settembre alle 21 affronterà la Svizzera e il 6 settembre la Germania sempre alle 21.

Bernardi, l'ambassador: «Marche terra di pallavolo»

Saranno 150 i Paesi collegati, gli incontri saranno trasmessi in diretta in chiaro su Raisport e su Skysport per gli abbonati. Alla presentazione, avvenuta a Palazzo Raffaello, ospite l'ambassador Eurovolley 2023 Lorenzo Bernardi, eletto miglior giocatore di pallavolo del XX secolo dalla Fivb. «Le Marche - ha detto Bernardi - hanno una grande tradizione di pallavolo, con numerosi giocatori e giocatrici che hanno indossato la maglia della nazionale. E l'allenatore della nazionale femminile, Davide Mazzanti, è marchigiano».

Il calendario

Ecco il calendario delle gare: 3 settembre, ore 18 Estonia-Svizzera; ore 21 Belgio-Germania- 4 settembre: ore 18 Serbia-Estonia; ore 21 Italia-Svizzera. 5 settembre: ore 18 Belgio-Estonia, ore 21 Germania-Serbia. 6 settembre: ore 18 Svizzera-Belgio; ore 21 Germania-Italia.