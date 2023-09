PESARO Habemus tagliandi. Sul giornale di ieri avevamo raccontato del chiacchiericcio generatosi attorno ai biglietti per Vis Pesaro-Olbia, match valido per la seconda giornata del girone B di Serie C, in programma domani sera alle 20.45 a Recanati. Bene, la notizia è che è finalmente iniziata la vendita.

APPROFONDIMENTI SERIE C Vis Pesaro sconfitta a Ferrara (con alcune sviste arbitrali) ma i tifosi biancorossi elogiano la squadra: «Avanti così»



Coordinate d’acquisto

I tifosi vissini che, complice l’indisponibilità del Benelli, vorranno scendere di un centinaio di chilometri a sud, avranno la possibilità di acquistare un tagliando fino all’ultimo momento e anche oltre, essendo la vendita abilitata fino alle 21.30 di venerdì sera stessa. Il costo va dagli 8 euro dei settori curva sud locali, tribuna nord ospiti e tribuna sud locali ai 25 della centrale, senza distinzioni di sorta tra intero e ridotto. Possibilità di acquisto solo ed esclusivamente online, sul sito vivaticket.it, o nei punti vendita abilitati su tutto il territorio nazionale, però in questo caso è prevista una commissione di servizio pari al 4% del costo. Niente botteghini aperti allo stadio Benelli in questi giorni né a Recanati il giorno della gara, ma i tifosi vissini - a differenza di quelli ospiti per cui la vendita cessa oggi alle 19 - potranno recarsi fino all’ultimo presso la tabaccheria di Menghini Daniele sita in via Ceccaroni, 1 nella città che diede i natali a Leopardi.

I punti vendita

Su Pesaro città i punti vendita sono gli stessi di sempre: lo 0721 di via Andrea Costa, 59, elettrodomestici Grini di via Flaminia, 66, la tabaccheria Tomassoli di via Cialdini, 36, Nonsolotabaccheria di via Bertozzini, 4, Esatour di via Mameli, 72/C, Iper Conad di via Yuri Gagarin, la tabaccheria Binda di Federici Mirko sita in via Sandro Pertini, 1927, Tipico.Tips di via Rossini, 41, Trony Pesaro di corso XI Settembre, 310. Discorsi importanti per la tifoseria in vista di una gara in cui la squadra deve dare continuità all’ottima prestazione di Ferrara con la Spal, dove però non sono arrivati punti. Contro l’Olbia non sarà una passeggiata, e lo dice anche il fatto che i bianchi sardi hanno battuto il Cesena, altra candidata alla vittoria finale, ma i ragazzi di Banchieri devono pensare a se stessi e a fare il proprio gioco. Mancherà ancora Zagnoni, che comunque nel giro di una decina di giorni sarà pronto, il colpo in extremis di Alessandro Mattioli - difensore d’esperienza impiegabile come esterno destro ma anche centrale e braccetto destro e sinistro - ha dato al mister una soluzione in più in un reparto dove Cusumano sta crescendo così come Ceccacci, dove Tonucci è una garanzia e dove Rossoni fa sempre il suo. Senza contare il fatto che alla bisogna può arretrare Zoia, a cui il Lecco ha fatto una corte serrata fino all’ultimo. Gli allenamenti degli ultimi giorni hanno detto che molto probabilmente si andrà avanti sulla scorta del 3-4-1-2, il modulo di riferimento su cui si lavora da inizio ritiro, anche se la squadra allestita dal direttore Michele Menga, di concerto col presidente Bosco, si presta a diversi schieramenti tecnico-tattici.

Qui Olbia

Intanto dalla Sardegna sono arrivate le parole di Leandro Greco, ex centrocampista della Roma, oggi allenatore dell’Olbia: «Abbiamo visionato la Vis, sia in amichevole che nella partita di Ferrara ed è una squadra ostica, che non ti aspetta. Viene da un risultato negativo ma immeritato contro la Spal. Squadra tosta, costruita attorno a Valdifiori che è un play con dei trascorsi importanti in Serie A».