Da Dottore ad Ambasciatore: Valentino Rossi riabbraccia la Yamaha

TAVULLIA - Da "Dottore" ad "Ambasciatore". «Felicissimo della promozione. Grazie Yamaha». Valentino Rossi e Yamaha si riabbracciano a due anni dal ritiro con un nuovo ruolo: Vale sarà il nuovo brand ambassador del team giapponese. L'accordo è stato firmato a Jerez e, da quanto appreso, è stato lo stesso Rossi a proporsi fortemente. «Rossi è uno di famiglia» ha commentato Lin Jarvis, managing director di Yamaha. E non potrebbe essere altrimenti.

E c'è chi spera di rivederlo in pista come Pedrosa

Ma in cosa consiste l'accordo? C'è già chi vede (o sogna) una possibilità alla Pedrosa (che domenica è tornato in pista, con il settimo posto finale, a distanza di 5 anni dal ritiro). In realtà, per ora, l'accordo prevede l'utilizzo delle moto per allenamenti e nel tempo libero. Il general manager Yamaha, Tetsu Ono: «Gratitudine a Valentino per il proseguimento della nostra collaborazione. Yamaha è molto orgogliosa di avere Valentino come Brand Ambassador, forse ancora di più visto che il desiderio di diventarlo è venuto da lui personalmente. Avere il sigillo di approvazione di un nove volte campione del mondo è la migliore raccomandazione che puoi ottenere come marchio motociclistico. È una testimonianza della qualità del prodotto e della cultura aziendale di Yamaha. Siamo lieti che Valentino, il GOAT motociclistico, sia così entusiasta di guidare i veicoli a due ruote motorizzati Yamaha e che sia felice di lavorare di nuovo in stretta collaborazione con Yamaha».