MotoGP Jerez, Binder domina la Sprint Race: Bagnaia secondo. Domani alle 15 il Gran Premio spagnolo

JEREZ- Brad Binder vince sulla Ktm la Sprint Race del GP Spagna di MotoGP a Jerez, dopo una corsa caratterizzata in particolare dall'incidente al primo giro del primo via che ha coinvolto Franco Morbidelli (Yamaha), Marco Bezzecchi (Ducati VR46), Augusto Fernandez (GasGas) e Alex Marquez (Ducati Gresini). Secondo Pecco Bagnaia, sulla Ducati, dopo una corsa intelligente: Pecco ha fatto sostanzialmente sfogare le Ktm e atteso il finale per passare Jack Miller, terzo, per la posizione d'onore.

LEGGI ANCHE: Dalla Polonia a Tavullia per Valentino Rossi: il sogno di una fan diventà realtà. E il Dottore posiziona, nel suo museo, l'ultima tuta da gara Il video

Il Gran Premio

A terra Aleix Espargaro, autore della pole, quando era in quinta posizione, mentre Marco Bezzecchi grazie al nono posto resta leader del Mondiale, anche se con soli 3 punti di margine su Bagnaia. Domani alle 15 il Gran Premio (diretta Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW)