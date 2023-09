FANO - Il cantiere Bonatti in Bassa California è stato visitato dall’ambasciatore italiano in Messico, Luigi De Chiara. Grande soddisfazione nel gruppo italiano che fornisce servizi all’industria del petrolio e del gas naturale e che ha un’importante sede a Fano, dov’è il centro di ingegneria coinvolto per le sue importanti competenze nel progetto riguardante il Paese centroamericano: «L’attenzione delle rappresentanze diplomatiche è per Bonatti una conferma del ruolo dell’azienda in Messico».

L’incontro

La visita di De Chiara è seguita a un recente incontro, che si è invece svolto nella sede centrale a Parma, tra l’ambasciatore messicano in Italia e il vertice del gruppo. La nuova occasione ha dunque contribuito a definire «ulteriormente il “peso” di Bonatti in Messico, sottolineando l’impegno dell’azienda su una delle principali iniziative in corso nel settore dell’energia».

L’ambasciatore generale d’Italia, prosegue una nota diffusa dal gruppo, ha intrapreso «un’estesa e articolata visita» nei due Stati della penisola messicana, la Bassa California e la Bassa California del Sud. Durante la missione, cui ha inoltre partecipato la responsabile della sezione economico-commerciale dell’ambasciata italiana, Giovanna Mariotto, De Chiara ha tenuto incontri con le principali autorità locali e con esponenti del mondo imprenditoriale italiano.

La tappa

Prima tappa a Mexicali, in Bassa California, dove si è svolta la visita ai cantieri del progetto Egro, l’abbreviazione di Espansione del gasdotto Rosarito. Un’opera che è in corso di realizzazione da parte di Bonatti.

«Il progetto – specifica l’azienda italiana – comprende la costruzione di una pipeline lunga 216 chilometri e la realizzazione di una stazione di compressione gas. Egro ha un valore strategico per il Paese, poiché è volto a potenziare i flussi di gas provenienti dagli Usa, dando in futuro al Messico la possibilità di esportare il gas liquefatto (Lng) via mare. L’esecuzione sta richiedendo alla Bonatti di mettere in campo le sue competenze più consolidate, sia tecniche sia di conoscenza-Paese. Sono, infatti, strettamente coinvolte sia le funzioni più specializzate, come gli uffici di ingegneria di Fano e San Miguel de Allende (a Guanajuato, in Messico) e i team di costruzione, sia il management di area, fondamentale per la buona riuscita del progetto».

Il business

In conclusione il gruppo italiano impegnato nel settore energetico ha rimarcato come l’incontro con l’ambasciatore De Chiara sottolinei «ancora una volta il valore del modello di business» adottato da Bonatti, che è «focalizzato sul radicamento nei Paesi e sulla capacità di comportarsi come un’impresa locale, avvalendosi di competenze di livello internazionale. L’intelligenza sociale tipicamente italiana risulta fondamentale per adattarsi a culture differenti dalla propria, comprendere i punti di forza di ciò che è diverso da sé e per condividere le proprie capacità professionali».

In seguito l’ambasciatore De Chiara ha tenuto un incontro con la governatrice dello Stato della Bassa California, Marina del Pilar, con la quale ha discusso sulle opportunità di investimento per le imprese italiane.