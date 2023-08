Universiadi di Chengdu: trionfo dell'anconetana Serena Rossini nel fioretto. Superata in finale la Tangherlini

ANCONA- Un altro successo per la scherma anconetana. Dopo il trionfo di Tommaso Marini nel fioretto maschile ai Mondiali di Milano la dorica Serena Rossini (classe 1999) si è imposta nel fioretto femminile alle Universiadi che sono in corso a Chengdu in Cina.

La finale

Decisiva la vittoria in finale ai danni della jesina Elena Tangherlini (classe 1998) per 15-7 con allungo decisivo dopo la prima frazione disputata in perfetto equilibrio.