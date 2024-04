Biden-Xi Jinping, la telefonata: «Usa preoccupati da collaborazione con Mosca». La Cina: «Taiwan linea rossa insormontabile»

Telefonata tra il presidente Usa Joe Biden e il leader cinese Xi Jinping. I duehanno discusso i rapporti bilaterali fra i due Paesi. Lo ha riferito un funzionario dell'amministrazione americana sottolineando che il presidente ha continuato il suo pressing sui narcotici e le droghe sintetiche. In agenda ci sono stati anche la collaborazione nell'intelligenza artificiale e nella lotta alla cambiamento climatico. Lo scorso novembre, nel corso del loro incontro in California, Biden e Xi si erano accordati per combattere l'emergenza fentanyl.

Biden-Xi, la telefonata



Joe Biden ha ribadito al presidente cinese Xi Jinping che gli Stati Uniti rispettano il principio dell'Unica Cina, durante la loro conversazione telefonica. Lo ha riferito un funzionario dell'amministrazione americana. Joe Biden ha sollevato con il presidente cinese le preoccupazioni americane sulla cooperazione di Pechino con la Russia per ricostruire l'industria militare di base di Mosca.

La questione Taiwan

La questione di Taiwan «è la prima linea rossa insormontabile nelle relazioni sino-americane».

Lo sviluppo hi-tech

«Se gli Usa sono disposti a portare avanti una cooperazione a vantaggio reciproco e a condividere i dividendi dello sviluppo cinese, la nostra porta sarà sempre aperta; se insistono nel sopprimere lo sviluppo high-tech della Cina e nel privarla del legittimo diritto allo sviluppo, noi non staremo a guardare». È il monito del presidente Xi Jinping sulla «serie infinita di misure per sopprimere economia, commercio, scienza e tecnologia della Cina», mentre «l'elenco delle sanzioni contro le aziende cinesi è sempre più lungo: questa non è rimozione del rischio ma creazione di rischio», ha riferito la Cctv.