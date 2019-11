Mazzata del giudice sportivo sul Tolentino: maximulta e squalifiche

Ultimo aggiornamento: 18:23

TOLENTINO - La mannaia si è abbattuta sul Tolentino . L'arbitro Pirriatore di Bologna ci è andata giù pesante nel referto. Queste le decisioni: ammenda di 2.500 euro e 1 gara a porte chiuse "per avere i propri sostenitori al termine della gara rivolto urla costituenti discriminazione per ragione di razza all’indirizzo di un calciatore della squadra avversaria tenendo comportamento aggressivo; atteso la terna arbitrale all’uscita dello spogliatoio, rivolgendo, con fare minaccioso, espressioni offensive agli ufficiali di gara tanto da costringere le forze dell’ordine a scortare i medesimi sino all’ingresso in autostrada. Sanzione così determinata anche in ragione della recidiva di cui al C.U. 40". Squalifica fino al 04/12/2019 a svolgere ogni attività per "Marco Romagnoli per aver rivolto al termine della gara espressione irriguardosa all’indirizzo dell’Arbitro". Squalifica per sei gare effettive ad Andrea Mosconi (l'allenatore dei cremisi ndr) "per avere, al termine della gara, dopo essersi avvicinato con fare aggressivo e minaccioso, spintonato l’arbitro ponendogli le mani sulla spalla sinistra. Al contempo urlava all’indirizzo del medesimo direttore di gara, espressione ingiuriosa". Squalifica per due gare effettive a Claudio Labriola "per avere, al termine della gara, rivolto espressioni ingiuriose e intimidatorie all’indirizzo della terna arbitrale". Squalifica per una gara a Simone Di Domenicantonio per "avere, al termine della gara, scaraventato a terra un cartellone pubblicitario in segno di protesta". Che ci sarebbero state delle sanzioni, in casa cremisi ne erano tutti consapevoli, ma in pochi si aspettavano tale severità, anche se forse in questo senso ha pesato molto la recidività. La società a tal proposito non ha voluto commentare le decisioni del Giudice Sportivo, ma a quanto è trapelato ci sarà un ricorso. «In carriera non ero mai stato squalificato, questa è la prima volta e mi dispiace molto, anche perché non ho commesso quanto mi è stato addebitato» ha commentato mister Mosconi.