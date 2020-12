Cocciaretto ancora brava a Dubai, sognando gli Australian Open

DUBAI - Elisabetta Cocciaretto centra il traguardo del main draw del 23 Al Habtoor Tennis Challenge 2020”, ricco torneo Itf femminile dotato di un montepremi di 100mila dollari che si sta disputando sul cemento del Gran Resort Autograph Collection di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. La 19enne tennista fermana, numero 134 del ranking mondiale e seconda testa di serie delle qualificazioni, dopo il successo in due set all’esordio sulla georgiana Sofia Shapatava, ha completato l’opera battendo nel turno decisivo la slovacca Tereza Mihailikova, 22 anni, riuscendo a rimontarla dopo un avvio da dimenticare, 0-6 6-1 10-7 lo score. Ora, nel primo turno del tabellone principale, affronterà la compagna di Fed Cup Jasmine Paolini, 98 del ranking mondiale, in un derby tricolore. Paolini ha vinto in due set lottati l’unico precedente. A Dubai giocano assieme il doppio e ieri hanno perso contro Aliona Bolsova e Kaia Juvan per 6-2 2-6 10-6.

«Finora ho giocato due match non al meglio - ci ha detto Elisabetta dalla bolla di Dubai - in quanto vengo da una intensa preparazione fisica e mi sento imballata, certamente non al top. Sono venuta a Dubai per giocare più partite possibili e riprendere il ritmo spezzando la preparazione in vista degli Australian Open».

