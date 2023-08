SAN BENEDETTO Uno stadio ribollente di tifo e colorato di azzurro. È quanto troverà la nazionale italiana di rugby oggi al Riviera delle Palme di San Benedetto, dove alle 18.30 affronterà la Romania per il primo incontro italiano delle Vittoria Assicurazioni Summer Nations Series, test di preparazione ai Mondiali di settembre in Francia. Il comitato organizzatore dell’Unione Rugby San Benedetto, presieduto da Edoardo Spinozzi, ha seguito ogni fase con scrupolo e curando che la prevendita filasse liscia, con le magliette azzurre realizzate per l’occasione diventate oggetto del desiderio tra i tanti appassionati della palla ovale. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Action e in chiaro su TV8 (sedici telecamere dirette dal regista Roberto Montoli), arbitra l’inglese Luke Pearce.

«La partita contro la Romania – ha detto il capitano azzurro Michele Lamaro – è molto importante per noi e dovremo affrontarla con la giusta carica, visto che in questa settimana ci siamo allenati bene e vorremmo portare in campo quei dettagli che abbiamo curato. Siamo stati molto felici di essere stati coinvolti nelle iniziative cittadine, che hanno acceso interesse ed entusiasmo intorno alla nostra nazionale». Inoltre, il presidente Fir Marzio Innocenti ha disposto che venga osservato un minuto di silenzio per ricordare Alex Penciu, icona del rugby rumeno degli Anni ‘50 e ‘60, scomparso all’età di 91 anni.



Le formazioni



Queste le formazioni. L’Italia schiererà Capuozzo, Odogwu, Brex, Morisi, Ioane, Paolo Garbisi, Alessandro Garbisi, Halafihi, Lamaro, Negri, Lamb, Niccolò Cannone. Ferrari, Nicotera, Nemer. All.: Crowley. A disposizione: Faiva, Zani, Ceccarelli, Ruzza, Lorenzo Cannone, Fusco, Allan, Pani. Romania: Vaovasa, Simionescu, Tomane, Gontineac, Onutu, Muresan, Conache, Chirica, Neculau, Strătilă, Iancu, Motoc, Gordas, Cojocaru, Hartig. All.: Apjok. A disposizione: Bărdașu, Savin, Gajion, Macovei, Ser, Surugiu, Pop, Tevita.



Terzo tempo



Il terzo tempo si svolgerà all’esterno dello stadio sambenedettese al termine della gara e verrà allietato dalla musica della Blue Velvet Band e dai numerosi food truck presenti. Dalle ore 16 di oggi e fino al termine della manifestazione, sarà vietato il transito nel tratto di Viale dello Sport compreso tra la rotonda Roncarolo e via San Pio X. Il transito sarà interrotto, pure per i pedoni, anche nel sottopassaggio di via Serao. Per questo motivo, è stato istituito un bus navetta apposito per i tifosi che partirà dai centri commerciali della zona sud della città dalle 16 alle 19 e dalle 20.30 alle 23. Questo il percorso: Via Val Tiberina (fermata nel parcheggio ex-supermercato Emi-Eurocot), Via Valle Piana (fermata nelle aree di sosta aperte), contrada San Giovanni (fermata al Centro Forum), Via Pasubio (fermata centro commerciale Porto Grande e Brico), via Piave, Sauro, Mattei, viale dello Sport, stadio e ritorno.