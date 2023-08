SAN BENEDETTO Kieran Crowley, commissario tecnico della nazionale italiana di rugby maschile, ha ufficializzato la formazione che domani alle 18.30 affronterà la Romania nel primo dei due test match casalinghi valido per le Vittoria Assicurazioni Summer Nations Series, in preparazione del Mondiale di Francia. In campo Capuozzo, Odogwu, Brex, Morisi, Ioane, Paolo Garbisi, Alessandro Garbisi, Halafihi, Lamaro, Negri, Lamb, Niccolò Cannone. Ferrari, Nicotera, Nemer. A disposizione: Faiva, Zani, Ceccarelli, Ruzza, Lorenzo Cannone, Fusco, Allan, Pani. «Inizia per noi una nuova fase della preparazione verso il Mondiale - ha dichiarato Kieran Crowley - quella contro la Romania è il primo step di due partite, comprensivo anche di quella che giocheremo contro il Giappone, che rappresentano per noi un momento cruciale della stagione. Abbiamo preparato bene la partita e puntiamo a conquistare il primo successo estivo davanti ai nostri tifosi».



Il pubblico



Nel frattempo a San Benedetto punta a riempire lo stadio “Riviera delle Palme” e a colorarlo di azzurro. Acquistando la maglietta azzurra, infatti, si riceve un biglietto per la partita e un buono per una bevanda nel Terzo Tempo Village, che verrà allestito dopo la partita all’esterno dello stadio. Le maglie possono essere acquistate a San Benedetto presso la Tabaccheria Floppy, Chalet Lido Sabbiadoro, Terzo Tempo Store, Lu Pà, Zerouno Computer e al Bar Agraria, ma anche ad Alba Adriatica all’Old Sponge Pub. Il dopogara verrà allietato dalla musica della Blue Velvet Band. La partita, terzo appuntamento estivo degli azzurri, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Action e in chiaro su TV8. Anche per questo, il comitato organizzatore dell’Unione Rugby San Benedetto, presieduto da Edoardo Spinozzi, punta a fare una bellissima figura e si augura di superare le 10mila presenze registrate ad agosto 2019, quando l’Italia superò nettamente la Russia.



Le scelte



Nel triangolo allargato – insieme a Odogwu e Ioane – torna a vestire la maglia azzurra Ange Capuozzo, assente dal match contro l’Irlanda nello scorso Guinness Sei Nazioni. Coppia di centri formata da Brex e Morisi, mentre per la prima volta nella storia della Nazionale,dal primo minuto, le chiavi della mediana saranno affidate ad una coppia di fratelli con Paolo e Alessandro Garbisi, che torneranno a giocare insieme proprio dopo i pochi minuti nella ripresa del match giocato a Bucarest il 1° luglio 2022 contro la Romania. Infine, il presidente della Fir Marzio Innocenti ha disposto che venga osservato un minuto di silenzio per ricordare Alex Penciu, icona del rugby rumeno degli anni ‘50 e ‘60, scomparso a 91 anni.