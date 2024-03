Sinner gioca con Hewet, campione di tennis in carrozina presente a Miami

Jannik Sinner a breve scenderà in campo contro Christopher O'Connell e in vista dell'incontro ha passato la mattinata in un modo particolare. Il tennista italiano, infatti, si è allenato con Alfie Hewet, atleta britannico e campione nella specialità, diventato n°1 della classifica Atp a soli 20 anni. La particolarità dell'inglese, però, è che è in carrozina e Jannik ha fatto diversi scambi con lui usando la particolare sedia utilizzata dall'atleta di Norwich.

Il campione paralimpico è stato in grado di vincere ben 8 Slam in singolo e 19 in doppio, oltre ad avere in bacheca anche tre medaglie d'argento allee Paralimpiadi. Il tennista italiano ha ascoltato i suoi consigli del britannico toccando con mano differenze e difficoltà del tennis in carrozzina. Un bel modo di migliorare come giocatore e come persona.