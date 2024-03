Sinner (vittorioso 2-0) e il colpo proibito di O'Connell: centrato il fisioterapista nelle parti intime

Tanto tennis, timore, ma anche risate nel march tra Jannik Sinner e O'Connell (vinto per 2-0 da "Jan"), con il fisioterapista dell'altoatesino che è stato colpito in pieno da una battuta. A scatenare l'ilarità nel tennista altoatesino, però, non è stato un colpo normale perché la pallina dell'australiano è finita proprio sulle parti intime del suo braccio destro, che ha accusato il colpo piegandosi. Jannik è andato così ad assicurarsi delle condizioni del membro del suo staff che a bordo campo rideva per la situazione surreale.

Cosa è successo

Mentre era in battuta per il secondo game del terzo set, O'Connell ha servito molto forte con Sinner che non è riuscito a intercettare la pallina. Questa, però, ha colpito il fisioterapista di Jannik nelle parti intime, con questo che si è piegato per resistere al dolore. L'allenatore del tennista ha scherzato con il collaboratore coprendolo con l'asicugamano e poi anche il classe 2002 è andato da lui scambiando qualche battuta.