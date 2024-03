Sinner vola in semifinale, quanto guadagnerebbe al Masters 1000 di Miami? In caso di vittoria premio milionario

Jannik Sinner è approdato nelle semifinali dell'Atp di Miami, secondo Masters 1000 della stagione. Il tennista italiano ha battuto Tomas Machac i due set (6-4, 6-2) nei quarti di finale e ora si prepara per sfidare uno tra Jarry e Medvedev, che contendono il titolo proprio all'altoatesino. Lo scorso anno l'italiano e il russo si sono sfidati nell'ultimo appuntamento del torneo, mentre stavolta potrebbero incontrarsi nel turno precedente. Occhi non solo sul trofeo, ma anche sul ricco premio in palio.

Il premio in denaro

Per ogni turno ci sono dei soldi in palio e man mano che si va avanti il premio aumenta. Per chi vince il titolo finale c'è una ricompensa di €1.015.418, mentre per il solo approdo in finale ce ne sono €540.039. Per le semifinali, invece, ci sono in palio 300.021 euro, cifra che Sinner ha già messo da parte grazie alla vittoria su Machac. Per i quarti di finale, invece, c'erano in palio €170.781, mentre per gli ottavi €93.237.

I punti in palio

Infine, per primo secondo e terzo turno c'erano in palio rispettivamente 21.463 euro, 31.848 euro e 54.557 euro.

In palio non ci sono solo i soldi, ma anche i punti in palio ottimi per la classifica Atp. Per la vittoria del torneo sono disponibili 1000 punti, mentre per l'approdo in finale vale 650 punti. La semifinale permette di metterne in cassaforte 400, mentre i quarti 200. Infine gli ottavi di finale fruttano 100 punti mentre primo, secondo e terzo turno valgono rispettivamente 10, 30 e 50 punti.