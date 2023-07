Sinner-Djokovic: orario, precedenti e dove vedere la semifinale di Wimbledon

Jannik Sinner a caccia della storia. A due anni di distanza dalla finale persa da Berrettini, l'azzurro cerca l'impresa per tornare a far sognare l'Italia tennistica sull'erba di Wimbledon. L'avversario, ancora una volta, è lo stesso che interruppe all'ultimo atto la cavalcata di Matteo nel 2021, quel Novak Djokovic che insegue a sua volta il sogno del grande slam.

Sinner nella storia

Sinner ha comunque già scritto una pagina di storia: è stato il primo italiano ad arrivare per più di una volta ai quarti di finale di Wimbledon e il terzo di sempre a raggiungere le semifinali dopo Pietrangeli e Berrettini. Quella contro il serbo sarà inoltre la prima semifinale in uno slam per l'altoatesino, mai andato oltre i quarti di finale. Per Sinner ora c'è l'occasione di riscattare una stagione che fin qui non ha rispettato le aspettative, con le delusioni agli Internazionali di Roma e al Roland Garros.

Sinner-Djokovic, orario e dove vedere la semifinale

Il match è in programma domani, venerdì 14 luglio, alle ore 14.30 e sarà il quarto incontro tra i due: nei tre precedenti ha sempre vinto Djokovic, che si è imposto prima in un torneo in Australia nel 2021 (esibizione da un set secco), poi nell'Atp di Montecarlo dello stesso anno e infine nei combattutissimi quarti di finale dello scorso Wimbledon, quando l'attuale numero due del Mondo riuscì a prevalere 3-2.

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva dai canali SkySport, ma sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e Now.