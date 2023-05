La Vigor prova a sognare. Ma oltre alla vittoria serve anche l'exploit della Vastese

MONTEGIORGIO - E' il giorno dell'esodo. E' il giorno della speranza. Ma ne serve più di una di combinazione alla Vigor - matricola in questo campionato di serie D - per coronare un sogno incredbile, impensabile fino a poche settimane fa. Con il Pineto che ha due punti in più in classifica i rossoblù di Clementi devono vincere oggi al Tamburrini di Montegiorgio (il via alle ore 15) sperando che gli abruzzesi non facciano altrettanto nella sfida che giocheranno davanti ai loro tifosi contro la Vastese. Detto che in caso di parità si ricorrerà allo spareggio, la Vigor di certo le proverà tutte per tenere vivo il grande sogno, entusiasmo che ha avvolto una città intera con oltre 700 tifosi che seguiranno la squadra sino a Montegiorgio.