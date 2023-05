La Vigor Senigallia insegue la Lega Pro. Amaolo, tecnico sangiorgese del Pineto capolista, carica i suoi

PORTO SAN GIORGIO- Due punti separano in classifica, nel girone F di Serie D, la Vigor Senigallia (reduce dal 5-2 rifilato alla Sambenedettese al Bianchelli) seconda e la capolista Pineto, guidata dal tecnico di Porto San Giorgio Daniele Amaolo, fermata sul pareggio dal Roma City. Nelle ultime giornate la Vigor ha accorciato il suo distacco giocandosi la possibilità di sognare la Lega Pro all'ultima giornata. Il Pineto sarà di scena con la Vastese (guidata dal fanese ex Ancona e Fermana Giovanni Cornacchini), la Vigor andrà a Montegiorgio e vista la folta affluenza di pubblico, in particolare da Senigallia, si sta valutando anche una soluzione alternativa al Tamburrini (il Recchioni di Fermo?).

LEGGI ANCHE: L'Atletico Ascoli in trionfo: i bianconeri superano l'Urbino e volano in Serie D. La gioia di mister Pirozzi

La carica di Amaolo

A proposito di Pineto (in caso di arrivo a pari punti sarà spareggio), il punto della situazione in casa abruzzese è stato fatto proprio dal tecnico Amaolo: «E’ evidente che qualcosa, come brillantezza, manca. I giocatori che stanno fuori per un mese e mezzo poi hanno difficoltà a tornare in condizione. La squadra però ha lottato e le occasioni sono state create. Non riusciamo a mettere la palla dentro, ora abbiamo un nuovo match-ball con la Vastese: dobbiamo farcela nel derby, abbiamo obiettivi diversi ma lo stesso Roma City si giocava tutto. Ora sono tutte finali. E’ evidente che ci sia delusione: volevamo la vittoria, non ci siamo riusciti. In questi casi sei stanco e deluso ma fa parte del gioco: abbiamo bisogno di ricaricare le batterie. Sono convinto però che i ragazzi daranno tutto domenica prossima».