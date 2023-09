Ecco il calendario: la prima in casa per Fano, Vigor e Atl. Ascoli. Debutto in trasferta per Samb e Fossombrone

Ecco il tanto atteso calendario della serie D con cinque squadre marchigiane. Domenica prossima lo start dopo l'anteprima di ieri con le partite di Coppa Italia che hanno regalato una gioia alla Samb e al Fano.

Esordio in casa proprio per il Fano contro il Vastogirardi ma anche per la Vigor che se la vedrà con il Termoli, impegno casalingo anche per l'Atletico Ascoli contro il Chieti mentre debutteranno in trasferta la Samb (a Sora) e il Fossombrone che sarà impegnato in quel di Avezzano.