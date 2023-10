L'Ascoli gioca bene ma il Parma è spietato: 3-1 per gli emiliani al Del Duca

ASCOLI - Contro la prima per lanciare un altro segnale, contro il Parma per allungare la serie positiva. E' una partita speciale quella contro gli emiliani e lo sanno bene i supporters del Picchio pronti a sostenere la loro squadra. Intanto nelle partite delle ore 14 di oggi facile vittoria della Reggiana a Piacenza contro il Feralpi Salò (3-0), reti bianche al Picco tra Spezia e Cosenza, il Como davanti al pubblico amico ha superato (1-0) il Catanzaro mentre a Bolzano il Sudtirol nel finale ha ripreso e poi superato in un finale avvincente la Sampdoria (3-1). e in tribuna uno spettatore d'eccezione, l'ex tecnico dell'Ascoli Andrea Sottil da pochi giorni esonerato dalla dirigenza dell'Udinese.

ASCOLI - PARMA 1 - 3

Ascoli (4-3-2-1): Viviano; Bayeye, Bellusci, Quaranta, Falasco; Di Tacchio, Gnahoré, Falzerano; Mendes, Rodriguez; Nestorovski. Allenatore: Viali.

Parma (4-2-3-1): Cichizola; Delprato, Osorio, Circati, Ansaldi; Estevez, Bernabè; Man, Sohm, Benedyczak; Bonny. Allenatore: Pecchia.

RETI: Man al 6', Caligara al 13', Man al 34', Bernabè al 53'

ARBITRO: Fabbri

ESPULSO: Viviano al 65'

AMMONITI: Bellusci, Falasco, Bonny, Caligara