Filippo Ganna oro nell'inseguimento ai Mondiali di ciclismo: sconfitto di 54 millesimi il britannico Daniel Bigham

Trionfo di Filippo Ganna nell'inseguimento individuale ai Mondiali di ciclismo su pista, a Glasgow. L'azzurro ha vinto la medaglia d'oro battendo di soli 54 millesimi il britannico Daniel Bigham, conquistando così il suo sesto successo iridato nella specialità.

« Fantastico velodromo »

«​Grazie a Bigham per questa battaglia in questo fantastico velodromo. Abbiamo fatto un buon cammino di avvicinamento, anche se non perfetto» ha commentato Ganna. Terzo l'azzurro Jonathan Milan