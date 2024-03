FRONTONE E’ scattato il countdown per l'attesissima sesta tappa della Tirreno Adriatico che sabato da Sassoferrato porterà i ciclisti a Cagli (Monte Petrano). Partenza prevista alle 12 ed arrivo intorno alle 17.15. Lunga 180 chilometri, con pendenze importanti, si svolgerà interamente nei territori delle Alte-Marche, interessando anche la valle del Cesano.

Il fermento

C’è grande fermento nei centri che ospiteranno il passaggio dei ciclisti, con le amministrazioni comunali impegnate tra iniziative e modifiche alla circolazione viaria. Nello specifico dopo la partenza la carovana della ‘Corsa dei Due Mari’ toccherà, tra gli altri, i territori di San Lorenzo in Campo, Pergola, Serra Sant’Abbondio, Frontone, Cagli, Acqualagna, Fermignano, Urbania, Piobbico, Apecchio, Cantiano, fino a Cagli. Sarà una entusiasmante giornata, occasione importantissima anche di promozione del territorio e delle sue eccellenze.

Non vede l’ora il sindaco di Frontone Daniele Tagnani: «Una grande tappa che seguirà l’idea della ciclovia dei comuni delle alte Marche e quindi del nostro territorio. Passerà dal valico della Forchetta, picco più alto, tra il monastero di Fonte Avellana e le pendici del castello di Frontone. Un preludio di grande lustro in attesa di giovedì 11 luglio quando il nostro comune sarà tappa di partenza del Giro d’Italia Women. Secondo fonti di ricerca, un euro investito nel settore bike genera un introito di 7.5 euro.

Ciò avvalora la strategia intrapresa dal nostro Comune, in coordinamento con quelli limitrofi, di forte investimento nel settore sportivo legato alla bicicletta. Andiamo avanti consapevoli che molto è stato fatto, ma tanto è ancora da fare». Per l'intera settimana, la rocca sarà illuminata di blu in omaggio all'evento. Sabato il castello aprirà straordinariamente dalle 11.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30. Si potrà ammirare anche la nuova sezione dedicata alle biciclette d’epoca, realizzata grazie alla collaborazione con il collezionista Fernando Vichi.

La soddisfazione

Molto soddisfatto anche il primo cittadino di Serra Sant’Abbondio Ludovico Caverni: «La corsa nel nostro comune arriverà da Pergola via Poggetto, per poi passare lungo viale Rossini fino a davanti la Porta Santa e girare su via Verdi prendendo infine l'incrocio per Fonte Avellana. Questa manifestazione è stata fortemente voluta dalla nostra amministrazione, dall'Unione Montana del Catria e Nerone e dalla Regione. Sarà una importantissima cartolina per il nostro territorio».