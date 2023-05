Filippo Ganna positivo al Covid: costretto a ritirarsi dal Giro d'Italia. «Sintomi lievi simili all'influenza»

FOSSOMBRONE - Brutte notizie per il ciclismo italiano: Filippo Ganna è risultato positivo al Covid e non potrà prendere parte all'ottava tappa del Giro d'Italia, in programma oggi da Terni a Fossombrone. Il ciclista piemontese ha accusato sintomi lievi, simili all'influenza, secondo quanto comunicato dal team Ineos-Grenadiers.

Si tratta del primo ritiro per Filippo Ganna al Giro d'Italia, dopo le partecipazioni del 2020 e del 2021. Dall'inizio del Giro 2023, questo è il quarto caso di positività al Covid dopo quelli del francese Russo e degli italiani Aleotti e Conci.