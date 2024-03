Pesaro 2024 in festa per la Coppi e Bartali. Ricci, Della Dora, Vimini: «Un bellissimo spot per tutto il territorio»

PESARO - «Ci tenevamo molto ad ospitare la Coppi e Bartali, una gara ciclistica di altissimo livello e di respiro internazionale, che arricchisce l’anno straordinario della Capitale italiana della cultura». Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, l’assessore alla Rapidità Mila Della Dora, il vice sindaco e assessore alla Bellezza Daniele Vimini hanno salutato la carovana ai nastri di partenza e all’arrivo della prima tappa della Settimana Internazionale dedicata ai due campioni: «una vetrina per giovani promesse del mondo del ciclismo, è un grande evento di richiamo turistico per gli appassionati delle due ruote, che ben si sposa con Pesaro Città della Bicicletta e Città europea dello Sport».

Prima assoluta

Per la città e per le Marche è stata una prima assoluta, «un grande spot e opportunità di promozione per tutto il territorio».

La città della bicipolitana

Il via da piazza del Popolo per la Pesaro-Pesaro, poi la partenza ufficiale dalla Montelabbatese, la carovana ha toccato Montecchio, Borgo Massano, Gallo, Morciola, Tavullia, Gradara (per citarne alcune), arrivando alla Palla di Pomodoro, Pesaro.

Come ha ricordato il sindaco Ricci: «In questi anni Pesaro ha fatto tanto per le due ruote, collaborando anche con il Giro d'Italia, che quest'anno vedrà protagonista la provincia con un bellissimo arrivo a Fano. Poi investendo sulle infrastrutture, come la nostra Bicipolitana che ha sfondato quota 100km, e il progetto della pista ciclorotellistica dove le società del territorio potranno allenarsi. Grazie agli organizzatori per aver scelto Pesaro e complimenti agli atleti che ci hanno fatto vivere una bella emozione. Viva la Coppi e Bartali, viva Pesaro Città della Bicicletta».