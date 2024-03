Tirreno-Adriatico, sorpresa nella prima tappa: Ayuso batte l'azzurro Ganna di un solo secondo

Spunta il nome che non ti aspetti nella prima tappa della Tirreno-Adriatico: lo spagnolo Juan Ayuso si è imposto nella cronometro di 10 km a Lido di Camaiore, conquistando la prima maglia azzurra di leader della classifica generale.

Il corridore della UAE Team Emirates è uno dei talenti più cristallini del ciclismo mondiale, in quanto spesso ha dato dimostrazione delle sue grandi abilità in salita: non tutti si aspettavano, però, che Ayuso potesse addirittura vincere una cronometro per specialisti battendo nientemeno che Filippo Ganna, il due volte campione del mondo di questa specialità. Ayuso ha coperto la cronometro con il tempo di 11'24", superando il corridore piemontese di un solo secondo.

Grande prestazione anche per Jonathan Milan: il corridore della Lidl-Trek ha ottenuto la terza piazza a 12 secondi dal corridore spagnolo. Tra gli italiani, nei primi 10, è da segnalare il piazzamento di Antonio Tiberi, settimo. Il laziale proverà a concorrere per la classifica generale finale. Jonas Vingegaard, grande favorito della vigilia, ha visto la propria prova condizionata dal maltempo e dalla pioggia che, a tratti, è scesa sul percorso di Lido di Camaiore.