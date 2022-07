Tommaso Marini argento mondiale al Cairo, l'oro sfuma per una stoccata

IL CAIRO - L'anconetano Tommaso Marini, 22 anni, ha conquistato la medaglia d'argento nel fioretto ai Campionati Mondiali di scherma, in corso di svolgimento in Egitto. L'avventura del giovane fiorettista dorico è stata un crescendo di bravura e di emozioni. Superati con autorità ben 5 turni, il giovane allievo di Stefano Cerioni è stato sconfitto in finale dall'esperto francese Lefort per una sola stoccata: 15-14. Marini in finale ha rimontato due volte, portandosi una prima volta dal 5-10 al 10 pari, e poi dall'11-14 al 14 pari, ma Lefort è stato bravo a resistere e ha piazzato la stoccata decisiva. Per Marini si tratta comunque delle definitiva consacrazione tra i grandi del fioretto, per un campione che non è più una grande speranza, ma diventa, con questo argento, una splendida certezza.