Roma-Parma dalle ore 21,45 la Diretta Kluivert fuori dalla lista dei convocati per scelta tecnica

Ultimo aggiornamento: 19:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tornano in campo Roma e Parma, due compagini uscite malconce dal turno di campionato che si è disputato nello scorso weekend. I giallorossi infatti si sono visti superare dal Napoli, al termine di una partita combattuta e terminata 2-1 per i partenopei, e sono stati dagli stessi raggiunti a quota 48 in classifica; più deludente la sconfitta casalinga del Parma, con lo stesso punteggio ed in casa contro la Fiorentina, a causa della quale i ducali sono rimasti fermi a quota 39 in graduatoria.(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Spinazzola, Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan, Kolarov; Carles Perez, Dzeko.(4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.