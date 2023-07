Ultimo, il concerto allo stadio Olimpico: da Francesco Totti a Manuel Bortuzzo, tutti i grandi amici “Vip” di Niccolò. Articolo nello speciale di Leggo

Antonello Venditti, Francesco Totti, Cesare Cremonini, Manuel Bortuzzo e Fabrizio Moro, sono solo alcuni degli amici Vip di Ultimo. Niccolò difficilmente fa sfoggio della sua vita privata, ma spesso ci sono eventi e o situazioni tali che è impossibile non mostrarsi. Un esempio? Totti.

Questo articolo fa parte dello speciale di Leggo sul concerto di Ultimo di stasera allo stadio Olimpico di Roma



FRANCESCO TOTTI. Lo scorso giugno Vasco Rossi si è esibito Roma e tra i tanti volti noti c’erano Francesco Totti e Ultimo. Il cantautore, tifosissimo della Roma, seduto accanto al Capitano e a Noemi è stato immortalato nelle stories di quest’ultima proprio mentre canta a squarciagola i brani di Vasco.

ANTONELLO VENDITTI. In tanti definiscono Ultimo l’erede naturale di Antonello Venditti. La loro amicizia è nata diversi anni fa e il “battesimo di fuoco” è avvenuto quando Ultimo nel 2019 pubblica il singolo “Fateme cantà” in romanesco e nel video compare proprio Venditti. Nel corso degli anni il loro rapporto si è consolidato.



FABRIZIO MORO.

Ultimo e Moro non sono amici…sono fratelli. È questo quello che dicono l’uno dell’altro. È grazie a Moro che gli ha permesso di aprire i suoi concerti, se Niccolò è diventato Ultimo e in un suo post lo ringrazia.



CESARE CREMONINI. L’amicizia tra Cremonini e Ultimo è palese. Il cantante bolognese lo ha abbracciato e salutato con grandissimo affetto durante uno dei suoi concerti e Niccolò ha spiegato in un post su Instagram da dove nasce la loro affinità: «Cesare oltre a essere un amico è un artista vero. Uno di quelli che supera le mode non passando mai di moda. Credo ancora nelle canzoni quelle vere e, quando vedo un cantautore posizionarsi così nella musica, mi fa credere ancora nel potere delle canzoni».



EROS RAMAZZOTTI. Nati ai bordi di periferia. Eros Ramazzotti di Roma sud-est Cinecittà, nel comprensorio di case popolari Lamaro, Ultimo periferia Nord Est, quartiere di San Basilio, dov’è nato anche Fabrizio Moro. Basterebbe solo questo per far capire come nasce l’amicizia tra i due cantanti. Un’affinità portata anche sul palco dello scorso Festival di Sanremo perché “Cantare d’amore non basta mai”.



MANUEL BORTUZZO. Quella con Manuel Bortuzzo è la storia di un fan che diventa amico del proprio idolo. Manuel ha anche un tatuaggio a lui dedicato, il 22 che è per la canzone “22 settembre” e in una intervista rilasciata proprio a Leggo, aveva spiegato il perché. «In quella canzone - ci ha raccontato - c’è una frase che dice “Io sento una missione e ti giuro che andrò a meta”. Ecco questa frase rappresenta me e Niccolò».