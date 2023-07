Totti-Ilary, riprende la guerra dei Rolex: lei fa ricorso contro l'«affido congiunto» degli orologi (dal valore di 1 milione di euro)

Sembrava finito 0 a 0 il match per la guerra dei Rolex tra Totti e Ilary, ma la Blasi rimette la palla al centro riaprendo la partita. Un mese fa il tribunale di Roma ha stabilito che i 4 preziosi orologi - dal valore di oltre 1 milione di euro - dovevano rimanere a disposizione di tutti e due (in co-possesso), custoditi nella cassetta di sicurezza cointestata da cui l'estate scorsa erano stati prelevati da Ilary. Ma pare proprio che la conduttrice non abbia accettato la sentenza. Infatti sembra che i Rolex della discordia siano ancora nelle mani di Ilary che non li mai restituiti.

Totti-Ilary, riprende la guerra dei Rolex

Nonostante entrambi siano in vacanza con i rispettivi nuovi compagni (Francesco Totti con Noemi Bocchi e figli negli Usa e Ilary Blasi con Bastian Muller in Brasile) la diatriba non va in vacanza e continua. Così, tramite i suoi avvocati Alessandro Simeone e Pompilia Rossi, la conduttrice di Mediaset (dal futuro incerto al Biscione) ha presentato ricorso contro la decisione dell'affido condiviso presa dal giudice civile Francesco Frettoni

Ilary fa ricorso: il motivo

Ilary sostiene che quegli orologi siano suoi in quanto le sono stati donati dall'ex marito (nonostante sia misure da uomo) e si sà, “Roba regalata roba incatenata”, ecco perchè pare non abbia alcuna intenzione di restituirli.