PESARO È quando pensi che sia finita che comincia la salita, che fantastica storia è la vita. Come quella di Rosa, la 38enne pesarese che si è risvegliata dal coma dopo un mese, ascoltando le canzoni di Ultimo, «che prima non avevo mai sentito, che non conoscevo», grazie a una infermiera fan del giovane cantautore romano. Gliele faceva sentire vicino al letto, in una stanza dell’ospedale di Pesaro dove Rosa, intubata, lottando contro la morte al culmine di una serie di ricoveri in varie strutture, ha avuto la forza di riaprire gli occhi e riprendersi la vita.



La riabilitazione



Da allora «il suo più grande sogno è diventato quello di poter conoscere Ultimo per ringraziarlo». E questo avverrà il prossimo luglio: Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, incontrerà la ragazza a Roma e poi la ospiterà ad un suo concerto. La telefonata tanto attesa c’è stata un paio di giorni fa. Il sogno di Rosa, piano piano, sta diventando tridimensionale, vero, reale. «Non ci credo ancora...» racconta la ragazza che, dopo il risveglio, ha dovuto comunque affrontare mille problematiche (ancora non riesce a stare in luoghi affollati) e faticose riabilitazioni, arrivando a perdere 72 chili.



L’incontro e lo spettacolo



Restano da definire modi e tempi ma questo, per Ultimo, è diventato un bellissimo impegno. Che fantastica storia è la vita avrà pensato l’artista di San Basilio, ricordando le parole del suo padrino cantautoriale Antonello Venditti, quando negli Usa il suo entourage gli ha fatto leggere l’articolo del Corriere Adriatico in cui si raccontava questa storia. «Lo stimolo uditivo può aver la forza di attivare le aree corticali e portare al risveglio dal coma» ha spiegato il professor Leandro Provinciali, neurologo di fama nazionale. «Un miracolo» l’hanno riassunto i tanti che sui social hanno iniziato a tifare Rosa.



La sconfitta degli odiatori



Il rovescio della medaglia sono stati gli immancabili odiatori seriali che, in preda alla frustrazione, sono arrivati ad augurare alla ragazza anche la morte, cercando qualsiasi traccia per risalire alla sua identità (tutelata per motivi di privacy) e, in alcuni casi, provando addirittura a sostituirsi (con account farlocchi) a lei stessa. «Per tutelare Rosa e il senso di tutta questa storia Niccolò al momento preferisce non rilasciare dichiarazioni ma è rimasto molto colpito ed è felice di realizzare questo sogno» ha spiegato l’entourage dell’artista dimostrando, ancora una volta, empatia e vicinanza. Odiatori, questa volta avete perso. Ha vinto Rosa.