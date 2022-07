Francesco De Gregori positivo al Covid: saltano tre date del tour con Venditti. Ecco quali

Francesco De Gregori positivo al Covid: saltano le date di Marostica, Cattolica e Treviso del tour insieme ad Antonello Venditti. Duro colpo per tutti i fan del duo che si aspettavano di poter cantare sotto il palco le canzoni dei loro idoli questa sera, 14 luglio, a Marostica. Saltano anche le date del 16 luglio a Cattolica e di lunedì 18 luglio a Treviso. Ma è solo uno slittamento. In attesa che De Gregori si negativizzi, i concerti sono stati già tutti e tre riprogrammati. Il 26 luglio a Marostica in piazza Castello per il Summer Festival, il 3 agosto quello di Treviso nell'Arena della Marca e il 17 agosto a Cattolica nell'Arena della Regina. I biglietti già acquistati rimangono validi.