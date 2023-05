Tori Bowie, morta a 32 anni l'oro olimpico di Rio con la 4x100 Usa. È stata anche campionessa del mondo. Il post della sorella su Fb

È morta, a soli 32 anni, la velocista statunitense Tori Bowie: oro con la 4X100 Usa e argento nei 100 metri ai Giochi di Rio 2016, è stata campionessa del mondo sempre nella gara regina nel 2017.

Lo ha annunciato la World Athletics

Alle Olimpiadi brasiliane Tori (il cui nome per esteso era Frentorish) arrivò seconda alle spalle della giamaicana Elaine Thompson e davanti a Shelly-Ann Fraser-Pryce. Bowie vinse anche il bronzo sui 200 metri. A Londra nel 2017 arrivò anche il titolo iridato. "Mi si spezza il cuore per la famiglia di Tori Bowie. Una rivale fonte di luce. La tua energia e il tuo sorriso saranno sempre con me", il ricordo della campionessa dei 100 Fraser-Pryce.

Le cause della morte sono ignote

Le cause della morte nella sua casa di Winter Garden, in Florida, sono ignote. Qualcosa ha fatto intuire invece la sorella della campionessa, Tamarra Bowie, che in un post su Facebook ha sfiorato il tema dei problemi mentali. «Le persone che fingono di essere felici hanno alcune delle anime più tristi, e le persone che non cercano di convincere il mondo di essere felici hanno le anime più genuine, perché si accontentano di essere solo quel che sono, per loro stesse e nessun altro».