Chiara Nasti e Mattia Zaccagni affittano l'Olimpico per annunciare il sesso del bebè

Lo stadio Olimpico di Roma da sempre è teatro di forti emozioni. E per Mattia Zaccagni, attaccante della Lazio di Sarri, e la sua fidanzata Chiara Nasti l'annuncio del sesso del loro primogenito non poteva che avvenire nella cornice magica dell'Olimpico. Una location d'eccezione per un evento speciale.

Così nel video pubblicato dalla fashion blogger ecco che Mattia Zaccagni ha calciato in porta proprio sotto la Curva Nord, tempio del suo tifo, e il tabellone luminoso, nel momento in cui il pallone ha gonfiato la rete, si è accesso con uno psichedelico «It's a boy!».

ZACCAGNI E CHIARA NASTI AFFITTANO L'OLIMPICO

Sarà un maschietto il frutto dell'amore tra il fantasista di Sarri e la sorella dell'ex corteggiatrice Angela, zia onnipresente. Poi una pioggia di coriandoli azzurri ha accompagnato la splendida notizia, con i due che visibilmente emozionati si sono baciati tra la gioia generale.

Durante il match tra Spezia e Lazio, Zaccagni aveva esultato con il classico pallone sotto la maglia, a simulare il pancione della sua amata e la Nasti aveva a quel punto confermato la gravidanza, condividendo il lieto evento con i suoi follower.

QUANTA LAZIO ALL'ANNUNCIO

Tantissimi i personaggi famosi che hanno partecipato all'evento svoltosi in un primo momento nel privé dello stadio (la sala dentro la tribuna Montemario) dove parenti e amici sono stati accolti da due enormi pupazzi di un bambino e di una bambina per poi trovarsi un tripudio di bavaglini, vestitini, tutine, dolcetti e festoni sia di colore rosa che celesti, per farsi dunque trovare pronti al momento dell'annuncio qualunque esso sia. Il party è stato dunque documentato in tempo reale sui profili Instagram delle seguitissime persone presenti. Tra i tanti invitati al «gender reveal party» c'era anche il capitano della Lazio, Ciro Immobile, che di queste cose se ne intende, visto che con la sua amata Jessica Melena ha avuto tre bambini.

