Marco Mengoni con le stampelle a “Le Iene”: ecco cosa è successo al cantante

Marco Mengoni si è presentato con le stampelle a “Le Iene” allarmando i suoi fan. Il cantante negli studi del programma di Italia Uno con Belen ha spiegato perché si sta muovendo con questo aiuto. La conduttrice ha subito cercato di esaudire la curiosità dei telespettatori - anche perché su Twitter è andato presto in tendenza l’hashtag #MengoniLeIene - chiedendogli proprio cosa gli fosse capitato.

Mengoni, che ha appena pubblicato il nuovo singolo “No stress”, ha risposto così: «Capita a tutti, di fare un piccolo incidente. Credevo fosse una contusione e invece no. Se n’è andato un attimo il crociato. Pian piano mi rimetto a posto. Poi me lo riattaccano quindi è tutto a posto». Niente di grave, per fortuna, anche se il 33enne cantante non ha spiegato come sì è procurato la rottura del crociato che non metterà comunque in discussione il tour di concerti per gli stadi.

