Ristopro, finale choc: Fabriano gioca un buon match e combatte fino al termine a Lumezzane

LUMEZZANE Finale amaro per la Ristopro Fabriano che combatte fino alla fine con la LuxArm Lumezzane che però nel finale porta a casa i due punti. Primo quarto di gara e due squadre che partono subito fortissimo, il primo tentativo di allungo è dei padroni di casa con il canestro di Maresca che vale il +4 ma la reazione di Fabriano è immediata con Bandini che trova la tripla del vantaggio sull'8-9.

La gara

Sono i padroni di casa che però nel primo quarto danno la sensazione di poter essere più continui con Vecerina che trova il canestro del +7 e costringe la Ristopro a inseguire. La LuxArm continua a dare spallate con Di Meco che dal lunetta trova il massimo vantaggio sul 24-16 e soltanto nel finale di periodo i canestri di Negri permettono ai marchigiani di chiudere sul 26-21. Nel secondo periodo si segna pochissimo e la LuxArm riesce a tenere le redini del match allungando sul +7, per Fabriano è Giombini che prova a suonare la sveglia in attacco.

Il finale

Lumezzane si porta ancora avanti, ma nella seconda parte del quarto sono i ragazzi di Grande a dare le migliori sensazioni, trovano il vantaggio con la tripla di Rapini sul 35-36 e poi vanno a chiudere in perfetta parità all'intervallo sul punteggio di 40-40. Al ritorno in campo però è ancora una volta Lumezzane a prendere in mano le redini del match, Niemi diventa il principale riferimento offensivo della squadra di Saputo che nel pitturato mette in difficoltà la Ristopro. I fabrianese provano a contenere il momento di difficoltà con Bandini e Granic che trovano canestri importanti e con il solito chirurgico Giombini che li riporta sul -2. Nel finale di quarto però la LuxArm trova la tripla di Di Meco che le permette di allungare ancora sul 64-59. Fabriano non ci sta a mollare la presa e in apertura di ultimo quarto si rimette a caccia della LuxArm, è ancora una volta Giombini a suonare la carica e a riportare i suoi a contatto sul 70-69.

La gara si accende ancora di più nel finale con Fabriano che riesce a mettere la testa avanti prima della tripla di Mastrangelo. L'ultimo minuto di gioco operò è fatale alla Ristopro, Lumezzane non sbaglia più niente e conquista la vittoria con il punteggio di 92-89.