«Domani vi darò una notizia bomba ma specifico che mia moglie Chiara non è incinta». Aveva esordito così, ieri pomeriggio, Gianmarco Tamberi sui propri social attraverso una storia Instagram. Poi il corso degli eventi, rapido e imprevedibile, ha finito per anticiparlo “rovinando” - in senso buono - la sorpresa. Il campione olimpico e mondiale di salto in alto torna, due anni dopo, all’Nba All-Star Celebrity Game.

Un ritorno stellare

Gimbo, social ambassador per la Regione Marche e testimonial di Armani, sarà quindi di scena il 16 febbraio a Indianapolis (19 ora locale, l’1 di notte in Italia, diretta su Sky Sport) nel roster delle celebrità mondiali che parteciperà all'All-Star Weekend. Tamberi è stato inserito nella squadra di Stephen Smith. Insieme a lui anche Metta World Peace, Jennifer Hudson, Tristan Jazz, Jack Ryan, AJ MClean, Kwame Onwuachi, Adam Blackstone, C Straoud. In panchina, oltre a Smith anche A'ja Wilson, Lil Wayne. Dall’altra parte Micah Parsons, Quincy Isaiah, Conor Daly, Jewell Loyd, Kai Cenat, Dylan Wang, Lilly Singh, SiR, Walker Hayes, Anuel AA. A allenare Shannon Sharpe, Peyton Manning, 50 Cent. Per il campione anconetano sarà l’occasione di tornare a divertire e divertirsi, proprio come aveva fatto due anni fa sul parquet dei Cleveland Cavaliers.

La gioia su Instagram

La gioia del volto simbolo dell’atletica italiana, capitano e candidato al ruolo di portabandiera alle prossime olimpiadi di Parigi 2024 («La mia attenzione è tutta rivolta lì, ci alleneremo anche negli Usa), è stata affidata alla pagina Instagram: «Sembra incredibile ma è successo davvero. Dopo 2 anni sono stato chiamato per vivere di nuovo quel sogno che avevo nel cassetto da piccolino. Sogno che sembrava irrealizzabile visto che avevo scelto una strada completamente diversa. Sono grato a chi ha reso possibile tutto questo, a voi che mi avete sempre sostenuto e consentito di crescere a tal punto da rendere possibile l’impossibile. Calpestare il parquet con una palla a spicchi in mano nell’olimpo della pallacanestro è, e per sempre sarà, una delle emozioni più forti della mia vita. È ufficiale, per la seconda volta avrò l'onore di giocare l’NBA All Star Celebrity Game. 16 febbraio Indianapolis, non sto nella pelle, giuro, mi esplode il sorriso in volto al solo pensiero. E questa volta, non andrò solo per partecipare, voglio portare in Italia quel trofeo. Il mio idolo Nba? Tracy McGrady». Tra i commenti, Vip e non solo, spicca naturalmente quello di Chiara Bontempi la sua compagna di vita. Dieci emoticon con il volto a cuoricino per accompagnarlo, spalla a spalla, anche in questa nuova avventura.



