L'unico recupero è Campobasso-Recanatese, ancora rinviata Agnonese-Pineto

ANCONA - Recanatese in campo a Campobasso per il recupero della 11ª giornata del girone F di Serie D: i giallorossi si giocano l’ultima possibilità di rientrare in corsa per l’alta classifica. È stata invece rinviata la gara Agnonese-Pineto, oltre a Castelfidardo-Fiuggi e Porto Sant’Elpidio-Montegiorgio, a causa di contagi legati al Covid. Si sono invece regolarmente giocate sabato Matese-Real Giulianova, terminata 2-2, e Vastogirardi-Tolentino, finita 3-3.

SERIE D girone F recuperi 11ª 15ª e 17ª giornata (ore 14.30)

Matese-Real Giulianova 2-2 (5’ Galesio, 25’ Barlafante, 37’ Galesio, 38’ Barlafante)

Vastogirardi-Tolentino 3-3 (15’ Ruci, 21’ Merkaj, 35’ Ruggieri, 63’ Padovani, 65’ Guida, 70’ Minella)

Campobasso-Recanatese 0-0

Agnonese-Pineto rinviata

Castelfidardo-Fiuggi rinviata

Porto Sant’Elpidio-Montegiorgio rinviata

CLASSIFICA

Campobasso** 43

Notaresco* 42

Castelnuovo Vomano* 40

Cynthialbalonga 35

Vastogirardi* 34

Castelfidardo* 29

Matese** 28

Vastese* (-1) 27

Tolentino* 26

Rieti 26

Aprilia 26

Recanatese**** 25

Montegiorgio*** 25

Fiuggi** 20

Pineto******** 17

Real Giulianova 17

Porto Sant’Elpidio*** 3

Agnonese** 3

* ogni asterisco una partita in meno

© RIPRODUZIONE RISERVATA