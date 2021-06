Castelfidardo corsaro a Pineto, i playoff sono ancora possibili

ANCONA - Si sono disputate oggi le partite della terzultima giornata del campionato di serie D, che ha permesso al Campobasso di lauresarsi campione del girone F con due giornate di anticipo, festeggiando così il sospirato ritorno in Serie C. Alterni i risultati delle nostre squadre, con il Castelfidardo che spicca su tutte imponendosi per 2-1 in trasferta a Pineto. I biancoverdi di mister Lauro, ora a 49 punti, sono a 3 lunghezze dalla zona playoff in cui potrebbero ancora inserirsi. Campionato invece finito per le altre squadre marchigiane, anche se un plauso va al Porto Sant'Elpidio, che ha battuto 3-2 il Castelnuovo Vomano lasciando l'ultimo posto in classifica in solitario. Sconfitte invece per il Tolentino, in casa con la Vastese (0-2) e per il Montegiorgio a Fiuggi (2-1). Ininfluente sulla classifica ma gustoso e spettacolare, il pareggio per 4-4 tra Recanatese e Notaresco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA