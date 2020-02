Visconti rilancia il Matelica: «Campobasso da battere, campionato ancora lungo»

MATELICA - Campobasso già nel mirino del Matelica, che grazie all’anticipo di sabato contro il Chieti ha a disposizione un giorno in più per preparare il big match del girone F di Serie D. Il Notaresco, primo a +6 dai biancorossi, domenica sarà impegnato a Pineto, su un campo notoriamente ostico e contro una squadra che ha dato sempre del filo da torcere a qualsiasi altra formazione di alta classifica. Il Matelica affronta quindi questa settimana con determinazione, ma anche con serenità grazie alla bella vittoria sul Chieti. Protagonista di questo match è stato il terzino under Vincenzo Visconti. Il classe 2000, alla seconda stagione in biancorosso, ha messo a segno il gol del 3-1 al termine di una bella azione corale che ha messo in mostra tutte le sue capacità in fase offensiva. «Mi piace di più fare la fase difensiva ovviamente cerco sempre di propormi davanti per dare una mano alla squadra – commenta Visconti - non mi aspettavo il gol e devo dire che sono contentissimo».



Ora si pensa solo al match contro i molisani. «Il Campobasso è una squadra forte, davanti ha giocatori importanti per cui mi aspetto una partita tosta – ammette Visconti - dobbiamo affrontare la gara nel migliore dei modi e cercare di portare a casa i tre punti per proseguire il nostro percorso. Credo che il campionato sia ancora lungo, ci sono tante partite da affrontare. Sono sicuro che domenica sarà una gara difficile e importante per questo percorso – conclude Visconti - ma noi dobbiamo stare sempre concentrati per cercare di portare a casa i tre punti ogni volta».





© RIPRODUZIONE RISERVATA