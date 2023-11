RECANATI Alla Recanatese bastano 20’ di show assoluto per segnare un poker, piegare 4-1 l’Olbia e godersi, almeno per qualche ora, un clamoroso terzo posto a sottolineare quanto stia correndo veloce questa squadra. Una partita che per oltre un’ora di gioco sembrava non avesse sbocchi per sbloccarsi, ma se in campo c’è un giocatore come Sbaffo, stai pur certo che qualcosa accadrà. E proprio il capitano giallorosso, autore di una doppietta da capogiro e un assist, ha sbloccato e chiuso la gara chiudendo in bellezza la settimana.



L’attesa



Sapeva di dover soffrire un po’ la Recanatese contro un’Olbia arcigno e sempre pronto ad attaccare a pieno organico. La diga giallorossa è stata pressoché impeccabile. La sofferenza nei primi 45’ è stata veramente poca per una Recanatese che ha saputo coprire molto bene, così come non è riuscita a finalizzare un paio di ghiotte occasioni che avrebbero potuto sbloccare la gara. L’Olbia non è che non ci abbia provato, anzi. Attaccando sempre con cinque uomini i pericoli possono essere ovunque, lo sapeva bene Carpani quando dopo appena tre minuti è riuscito a leggere in anticipo e murare in scivolata un tentativo di Mameli in area di rigore. Ha replicato anche Peretti diversi minuti dopo. Una protezione in più fa sempre comodo, tanto che lo stesso difensore ha esultato come se avesse segnato. Anche le soluzioni sono state piuttosto varie. Basta pensare al tiro di Prisco dopo appena 4’, ma soprattutto alla chance più ghiotta al 19’ con Melchiorri che tutto solo davanti la porta angola troppo di testa.



Le emozioni



Le emozioni si sono racchiuse tutte negli ultimi venti minuti di gara, quando la Recanatese ha deciso di salire in cattedra e regalare spettacolo al proprio pubblico dove la star Sbaffo non ha disatteso le aspettative. Il primo gol del Re Leone, al 70’, è un gioiellino: assist di Lipari e tiro a giro da fuori. Sembrava aver chiuso la pratica la Recanatese al 74’ con la girata di Ferretti per il 2-0. Ma l’Olbia all’82’ ha riaperto la partita sfruttando un corner per la testa di Dessena saltato colpevolmente tutto solo in area. Neanche il tempo di iniziare a crederci che la Recanatese ha chiuso definitivamente la partita. O meglio. Alessandro Sbaffo l’ha chiusa con il secondo capolavoro di giornata. La rovesciata su cross di Ferretti ha lasciato a bocca aperta tutto il Tubaldi. Nel finale spazio anche per la rete di Morrone imbeccato coi tempi giusti dal solito Sbaffo per il definitivo 4-1.

Recanatese - Olbia 4-1

RECANATESE (4-4-2): Meli 6,5; Veltri 7 (79’ Manè 6), Ricci 6,5, Peretti 7, Longobardi 6,5; Senigagliesi 6,5 (58’ Ferretti 7), Prisco 6,5, Carpani 6,5, Lipari 7 (79’ Giampaolo sv); Sbaffo 8,5, Melchiorri 6,5 (85’ Morrone 7,5). All. Pagliari 8.

OLBIA (4-2-3-1): Rinaldi 6; Zallu 5, Bellodi 5,5 (85’ Palomba sv), Motolese 5, Fabbri 5,5; Dessena 6,5, Mameli 6 (63’ Zanchetta 5,5); Contini 6 (63’ Cavuoti 6), Ragatzu 6, Biancu 5,5 (85’ Corti sv); Nanni 5,5 (85’ Scapin sv). All. Greco 5,5.

ARBITRO: Silvestri di Roma1 6

RETI: 70’ Sbaffo, 74’ Ferretti, 82’ Dessena, 84’ Sbaffo, 91’ Morrone.

NOTE Ammoniti Dessena, Peretti, Motolese