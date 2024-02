ANCONA L’incrocio con l’Olbia rappresenta uno snodo determinante per il prosieguo del campionato dell’Ancona. Quasi inutile sottolineare come dopo la doppia sconfitta di fila rimediata con Cesena e Juventus Next Gen i dorici hanno un assoluto bisogno di tornare a far punti. Anzi di tornare a vincere. L’Olbia è staccata di appena 5 punti, è ad oggi una potenziale avversaria nei playout prospettiva che l’Ancona deve assolutamente allontanare. Anche perché negli spareggi di fine stagione i sardi hanno già dato dispiaceri ai biancorossi anche se erano playoff.

La cura

Nella settimana che abbiamo alle spalle Gianluca Colavitto ha lavorato sul gruppo squadra con intensità per cercare ancora una volta di trovare la chiave con la quale sbloccare un motore ingolfato. Secondo il tecnico ad incidere negativamente sono gli episodi e i cali di concentrazione che sinora hanno penalizzato il cammino della sua squadra. Errori pagati a caro prezzo, come nell’ultima partita quando per l’ennesima volta l’Ancona non è riuscita ad amministrare il vantaggio conseguito in apertura di secondo tempo. La diagnosi è chiara, la cura molto più difficile da azzeccare.

Le prove

In settimana Colavitto nelle sue prove tattiche ha alternato il 4-3-3 con il 3-5-2, modulo quest’ultimo sul quale si è orientato nelle ultime partite. Un cambio di rotta che però non ha prodotto sinora l’auspicato cambio di passo. Invece dal recente arrivo di Marco Gaburro in panchina, al posto di Leandro Greco, l’Olbia si è schierata con il 4-3-3 e tutto lascia pensare che anche al Del Conero questo sarà lo spartito tattico degli ospiti. La tentazione di tornare al suo 4-3-3 Colavitto ce l’ha avuta, per mettersi a specchio con l’avversario e cercare di allargare il campo. Tutto lascia credere però che anche domenica prossima l’Ancona andrà in campo almeno inizialmente con il 3-5-2. Ieri a sorpresa Colavitto ha provato nel centrocampo a cinque Antonio Cioffi nella posizione di interno sinistro, al fianco di Prezioso e Saco, con Clemente e Martina esterni. In difesa dovrebbero esserci Pellizzaro e Mondonico ai lati di Cella, mentre in attacco probabile la conferma della coppia composta da Giampaolo e Spagnoli entrambi a segno contro la Juventus Next Gen.

La variante

L’opzione provata ieri terrebbe fuori Paolucci dall’undici iniziale, ma al momento sembra trattarsi di un esperimento. Con ogni probabilità Paolucci sarà in campo dall’inizio con Cioffi variante tattica da giocarsi a gara in corso. Il centrocampista abruzzese è fresco di rinnovo e dovrebbe essere particolarmente motivato.

Biglietti per Pesaro

Sono 588 i posti riservati dalla Vis Pesaro nel settore Curva Ospiti del Benelli per i tifosi anconetani. La prevendita è già scattata dalle ore 10 di ieri e rimarrà aperta sino alle ore 19 di martedì prossimo 13 febbraio. E’ possibile acquistare i biglietti on line sul circuito Vivaticket oppure di persona presso tutte le ricevitorie autorizzate Vivaticket sull’intero territorio nazionale. Il derby con la Vis Pesaro è in programma mercoledì prossimo 14 febbraio alle ore 20.45, ma per i tifosi anconetani non sarà possibile acquistare biglietti il giorno della partita. Questi i prezzi: intero 14 euro, ridotto 12 euro (donne, under 15 e over 65) ridottissimo 1 euro (under 11) tutti maggiorati delle commissioni di servizio.