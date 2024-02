Sushi “all you can eat” e fuga senza pagare, il titolare pubblica il video: «Assurdo fare tutto ciò per 30 euro»

Sushi all-you-can-eat e fuga senza pagare. L'ennesimo episodio di mangia e fuggi è successo ad Olbia, in Sardegna. Cinque ragazzi avrebbero mangiato e bevuto, come riporta il sito Gallura Oggi, all'interno del ristorante Ichi Sushi nel centro della città sarda e poi sarebe fuggiti di corsa dal locale senza pagare un centesimo di euro: prima dello scontrino finale, il gruppetto si è dileguato dal locale a tutta velocità. Il tutto ripresi però dalle telecamere: per una sorta di piccola vendetta il titolare avrebbe poi postato le immagini per cercare di risalire agli autori del gesto.

Cena di sushi e fuga senza pagare: il video

La cena a sbafo è avvenuta intorno alle 20:30 e il ristorante, che non ha ancora sporto denuncia, ha deciso di pubblicare il video sperando che i responsabili del fatto vedano le immagini. «Si tratta di appena 30 euro a testa non capisco proprio che senso ha fare una cosa del genere», dice Si Sun, proprietario di Ichi.