Giuseppe Contini e Karol Canu scomparsi da 8 giorni, hanno 15 e 17 anni: l'ultimo avvistamento a Olbia

Proseguono senza sosta le ricerche dei due ragazzi di 15 e 17 anni, scomparsi a Olbia dalla sera di giovedì 25 gennaio. Giuseppe Contini e Karol Canu sembrano svaniti nel nulla e non danno notizie ai loro familiari da oltre una settimana. Anche oggi le ricerche dei due amici, da parte delle forze dell'ordine, coordinate dalla Prefettura di Sassari, sono andate avanti: in campo anche l'elicottero «Fiamma» del 10° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Olbia che ha partecipato ai servizi di ricerca.

Giuseppe Contini e Karol Canu, ricerche e segnalazioni

Numerose le segnalazioni che stanno arrivando in queste ore a carabinieri polizia di Stato, anche grazie agli appelli sui social e all'interessamento della trasmissione televisiva «Chi l'ha visto?» che ha parlato con i genitori di Giuseppe e Karol. Chi dice di averli visti a Golfo Aranci, qualcuno ad Alghero, tutte ipotesi che gli investigatori stanno vagliando. Sotto la lente d'ingrandimento degli uomini dell'Arma ci sono in particolare l'agro di Olbia e le sue frazioni come Berchideddu, insieme con Putzola, frazione del Comune di Padru. Si perlustrano casolari abbandonati e vecchi stazzi.

L'ultimo avvistamento

La sparizione dei due minorenni ha pochi punti fermi: la sera del 25 gennaio sono stati visti insieme all'interno di un bar in via Roma a Olbia, e poi i loro telefoni sono risultati spenti.