Rally Dakar, morto Paulo Gonçalves. Il pilota portoghese aveva 40 anni: era tra i più esperti

Portuguese biker Paulo Gonçalves passed away.



Décès du pilote portugais Paulo Gonçalves.



Fallecimiento del piloto portugués Paulo Gonçalves.



+ info: https://t.co/mBQxbXgtXe#Dakar2020 pic.twitter.com/amW48i4C2G — DAKAR RALLY (@dakar) January 12, 2020

Lutto alladove è morto il pilota di moto portogheseLo sportivo di 40 anni si trovava in Arabia Saudita e stava partecipando alla settima tappa del Rally. All'improvviso una brutta caduta che non gli ha lasciato scampo. Ogni tentativo di rianimazione è stato vano. Il pilota si è spento dopo essere stato trasportato in elicottero all'ospedale. Proprio qui non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.LEGGI ANCHE:LEGGI ANCHE:Gonçalves era alla sua tredicesima Dakar ed era arrivato secondo nell'edizione 2015. Oggi è caduto al km 276. Quando sono intervenuti i soccorsi era inconsciente e in arresto cardiopolmonare. Il portoghese, incoronato campione del mondo di rally fuoristrada nel 2013, aveva fatto il suo debutto nel famoso raduno nel 2006 e aveva terminato quattro volte nella top 10. Era considerato tra i più esperti.Ad annunciarne la morte in tre lingue diverse ci hanno pensato gli organizzatori della Dakar. Sull'account Twitter del celebre rally nel deserto si legge che Paulo Gonçalves ha perso la vita e si rimanda al link ufficiale per ulteriori informazioni.