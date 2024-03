Ragaini è tricolore nei 200 stile libero: il baby campione di Castelplanio si guadagna le Olimpiadi di Parigi

RICCIONE Colpo grosso di Alessandro Ragaini ai campionati italiani di nuoto in svolgimento a Riccione. Il non ancora diciottenne di Castelplanio si è aggiudicato il titolo tricolore nei 200 stile libero disputando una gara fantastica e nuotando la distanza in 1'45"83, che rappresenta il nuovo limite italiano juniores, ma soprattutto ha conquistato il pass olimpico, visto che il crono ottenuto gli garantisce la partecipazione ai Giochi Olimpici di Parigi.

Un risultato eccezionale

Un risultato eccezionale, quello ottenuto da questo ragazzo che si allena a Moie sotto la guida di Andrea Cavalletti ed è tesserato per il Team Marche, che non ha dato scampo al primatista italiano assoluto Filippo Meglio, che aveva ottenuto in miglior tempo in semifinale. Ragaini, però, nella finale ha dimostrato tutto il suo talento, avvicinandosi anche al primato italiano di Meglio e ribadendo di essere in gran forma e meritare la chance olimpica. Un risultato veramente notevole perché ottenuto quando ancora ha 17 anni e con grandi miglioramenti negli ultimi mesi. Tra l'altro era stato protagonista nella qualificazione della staffetta azzurra 4x200 stile libero per Parigi ai recentissimi campionato mondiali di Doha in Quatar, dove aveva già fatto capire di che pasta è fatto alla prima convocazione in nazionale. «Non pensavo di poter nuotare un tempo del genere - le sue parole a fine gara -. Sono cresciuto molto dopo la convocazione con la Nazionale assoluta per i Mondiali di Doha: le mie motivazioni sono aumentate. Dedico questo traguardo a tutta la mia famiglia, al mio allenatore e ai miei amici».